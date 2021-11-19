Курс доллара на межбанке в продаже 19 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,57 гривен за доллар, курс в покупке до 26,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,05 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5500 – 26,5700 грн/доллар, евро 30,0307 – 30,0533 грн/евро, российский рубль 0,3613-0,3618 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 18 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,5000 – 26,5200 грн/доллар, евро 30,0536 – 30,0736 грн/евро, российский рубль 0,3621 – 0,3626 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца. Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.