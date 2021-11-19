National Geographic выпустил атлас для детей, в котором оккупированный Крым причислили к России.

На это обратил внимание Остап Еднак.

Судя по всему, в National Geographic вообще побоялись признавать Крыму чьей-либо территорией, поскольку территория выкрашена в серый цвет, который не соответствует Украине и России, но при этом полуостров отделен пунктиром от обеих стран. У пунктирных линий отмечено «граница признаваемая Украиной»/»граница признаваемая Россией».

Также есть приписка о том, что Украина и ООН не признают аннексию Крыма Россией, но по факту именно Кремль контролирует эту территорию.

Министерство иностранных дел Украины требует официальное опровержение заявления президента Болгарии Румена Радева о «российском» Крыме.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что на сегодняшний день оккупированный Крым якобы является территорией России. При этом он подчеркнул неизменность позиции Минска о принадлежности полуострова.

Перевозчик BlaBlaCar громко оскандалился, опубликовав карту Украины без Крыма в своей рекламе. Теперь в компании оправдываются, что это ошибка, и пытаются выяснить, откуда могла взяться эта реклама.