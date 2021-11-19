Так называемым нулевым пациентом (первый заразившийся человек, с которого начинается эпидемия/пандемия) с коронавирусом был не бухгалтер, а продавщица морепродуктов рынка в Ухане Вэй Гуйсянь.

Об этом заявил ученый Майкл Воробей, пишет The Guardian.

Согласно новым данным, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.

Как известно, ранее считалось, что нулевым пациентом был 41-летний бухгалтер-мужчина, который жил в десятках километров от рынка.

Доктор Майкл Воробей, глава отдела экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, говорит, что Всемирная организация здравоохранения неверно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, обнаруженную Воробьем.

В Ровно воспитательница детского сада, которую отстранили от работы по причине отсутствия прививки от COVID-19, ворвалась в учреждение с тремя мужчинами и устроила погром, требуя восстановить ее на работе.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что более 600 тысяч украинцев не явились за второй дозой прививки от COVID-19.

Напомним, 15 ноября в Украине был зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19 — 838 человек.