Киев возвращает очную учебу с 22 ноября. Это будет касаться учебных заведений всех типов и форм собственности. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с 22 ноября в Киеве возвращают очное обучение для заведений: специализированного образования; внешкольного образования; профессионального образования; профессионального высшего образования; высшего образования; художественного образования; физической культуры и спорта Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что школы Львова также переходят к очной учебе уже со следующего понедельника. Также РБК-Украина писала о том, что школы Киева возвращают к очной работе.