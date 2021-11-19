В Украине разоблачили так называемое детективное агентство, которое незаконно осуществляло слежку за гражданами. Организовал его бывший милиционер около двух лет назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора. К работе в агентстве организатор привлек своих знакомых. Они следили за людьми посредством специальных технических средств получения информации. Они прослушивали телефонные разговоры, следили за маршрутами людей. Кроме того, за дополнительную плату в автомобили могли устанавливать средства аудио- или видеоофиксации. Стоимость услуг агентства составляла 200 долларов – за наблюдение за передвижением лиц. А 1000 долларов брали за установку средств наблюдения в офисе. Правоохранители разоблачили организатора схемы при получении им 1 350 долларов – плату заказчика за информацию, полученную незаконным путем. В ходе обысков по месту жительства и в офисе агентства изъяты технические устройства слежения с комплектующими к ним, материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Организатор детективного агентства уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Напомним, Служба безопасности Украины накрыла мощный конвертационный центр в Полтавской области. Из-за него отмыли минимум 500 млн гривен.