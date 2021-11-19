В Черновицкой области продолжается график работы центров массовой вакцинации от коронавируса. Будут прививать с 8:00 до 20:00. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

На выбор доступны четыре вакцины – CoronaVac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

"Ежедневно в центрах можно будет увидеть табличку, на которой указана дата, информацию о выполняющей процедуру бригады, номер телефона врача. Ее следует сфотографировать, чтобы легко было определить время второй прививки", — пишет прессслужба.

В то же время в центре, который работает в "Юности Буковины", есть пункт поддержки приложения "Действие". Сотрудники пункта помогут получить СOVID-сертификат при возникновении трудности.

Сегодня в Черновицкой области работает 10 центров массовой вакцинации.