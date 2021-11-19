Мать Николая Харьковского, парня который стал виновником смертельной аварии в Харькове, Марина Дегтярь заявила, что ее семья примет любой приговор суда в отношении сына. Женщина также отверждает, что к подростку в СИЗО нет особого отношения, а информация о том, что они якобы пытаются дать кому-то деньги за лжесвидетельства, – неправда.

Об этом женщина рассказала в эфире шоу «Говорит Украина», пишет Newsroom.

Отметим Марина Дегтярь сейчас находится в Германии, туда она уехала еще до трагедии.

Она подтвердила, что автомобиль Infiniti принадлежит ей. По ее словам, поддержанную легковушку после приобретения она оставила на техобслуживание у частного мастера: «Это авто семьи, которое оформлено на мое имя. До этого у меня был автомобиль, но он устарел и постоянно ломался, его продали и купили другой».

По ее словами, незадолго до аварии сын попался за рулем родительского транспортного средства, хотя водительских прав у 16-летнего Николая нет. Поэтому мать, уезжая за границу, забрала с собой второй комплект ключей от нового авто и все документы на него.

Женщина утверждает, что сама никогда не передавала несовершеннолетнему сыну право управлять автомобилем.

Семье погибшего водителя Chevrolet Aveo она принесла соболезнования, прося «прощения у близких этого человека». Также заявила, что от себя сделает все возможное, «чтобы оказать необходимую помощь этим людям».

«Хочу сказать одно, мы примем любое решение суда, какое бы оно ни было. Хочу, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений. В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает», – подытожила мать виновника ДТП.