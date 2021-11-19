Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал «бред» антивакцинаторов симптомом шизофрении.

В «Украина 24″ он признался, что антивакцинаторы-депутаты генерируют с экранов набор слов» и «молотят языком», а ему нужно опровергнуть то, что в принципе не имеет под собой никакой фактической основы.

«Это лечится, это психиатрия, есть лекарства, это симптомы шизофрении», — говорит врач.

«Наблюдаю то, что периодически несут в эфире наши политики. Я категорически настаивал бы на том, чтобы была психиатрическая экспертиза. Причем не нашими врачами — их могут запугать, а вот как у нас есть наблюдательные советы с иностранцами. Я бы изо всех сил рекомендовал нашей власти уже сейчас заложить в бюджет на следующие выборы наблюдательный совет психиатров, кандидатов в депутаты тестировать. Потому что я реально 3-4 человека с очевиднейшими симптомами шизофрении регулярно вижу в эфирах», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=untCbFvtRmg

Ранее Комаровский призвал украинцев перестать покупать при обычной простуде (ОРВИ) противовирусные препараты — они не лечат. По его словам, ОРВИ вызывают тысячи вирусов и вы не знаете, какой именно. При этом по-настоящему эффективных противовирусных лекарств очень мало и практически нет лекарств от всех вирусов.

Евгений Комаровский считает, что компьютерная томография легких при COVID-19 не настолько информативна, при этом процедура довольно вредная для пациента (о чем врачи зачастую не предупреждают) и дорогая.