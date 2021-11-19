У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в реанимации в тюремной больнице в Глдани, выявили поражение мозга.

Как сообщает «Грузия Онлайн», власти предлагают перевести политика в военный госпиталь в Гори, там есть необходимое оборудование для диагностики.

«После осмотра Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу. Тем временем, в результате невыполнения рекомендаций у Саакашвили развилось серьезное осложнение — судороги, вызванные энцефалопатией Вернике», — говорит грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

По ее словам, для полной оценки очаговых процессов, происходящих в мозге в этот период, необходимо МРТ. Эксперты не исключают, что Саакашвили может впасть в кому, которая закончится смертью.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уже сказал, что Саакашвили могут перевести в Горийский военный госпиталь, если он согласится.

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили резко прокомментировал реакцию россиян, которые высмеивали видео с Михеилом Саакашвили.

Ранее заместитель начальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили заявлял, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — стабильное. Его жизненно важные параметры якобы в норме.