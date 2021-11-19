В центре Киева в мусорном баке обнаружили части тела мужчины, которые были завернуты в пакеты. Убийца уже задержан.

Подробности сообщил начальник столичной полиции Иван Выговский.

Убийцей оказался 32-летний житель соседней области.

«По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома»,- говорит правоохранитель.

Отметим, жуткое убийство произошло на бульваре Дружбы народов.

Убийцу уже задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали убийцу 24-летнего полицейского Александра Фахруддинова, им оказался сослуживец — Станислав Шевцов. Уроженец города Енакиево Донецкой области (сейчас находится на оккупированной территории) застрелил коллегу в ходе обычной бытовой ссоры.