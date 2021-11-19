В Палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции, согласно которой Владимир Путин не будет признан президентом Российской Федерации в случае переизбрания на этот пост в 2024 году.

Документ опубликован на сайте сопредседателя Хельсинской комиссии Конгресса Стива Коэна. Авторами инициативы выступили сам Коэн, а также член Конгресса от Республиканской партии Джо Уилсон.

Они считают, что любая попытка Путина остаться на посту президента после окончания нынешнего срока (7 мая 2024 года) должна повлечь непризнание со стороны США.

Политики добавили, что голосование по поправкам к Конституции России, которые якобы «обнулили» президентские сроки Путина, проходило с нарушением закона. В частности, сообщалось о «многочисленных» случаях принуждения к голосованию, повторном голосовании, вбросах бюллетеней, а также однобоком освещении поправок в СМИ.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал резолюцию США «вмешательством во внутренние дела» России, пишет «Дождь»:

«Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде».

Издание напоминает, что голосование по поправкам к Конституции проходило в июле 2020 года. В апреле Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться еще на два президентских срока. Теперь он сможет выдвигаться на пост президента в 2024 и 2030 годах.