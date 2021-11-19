В Сумской области территориальные общины будут самостоятельно принимать решения о форме обучения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день в регионе привиты 95,5% сотрудников сферы образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Живицкого. По его словам, такое решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Отмечается, что территориальные общины, где эпидемиологический уровень позволяет перейти на очную форму обучения, будут самостоятельно принимать решения по ее выбору. "Дистанционное обучение в школах: пришло время его отменять. Но не для всех", — добавил Живицкий и призвал общины принять решение о форме обучения как можно скорее. По состоянию на 18 ноября в Сумской области от коронавируса привито 95,5% работников учебных заведений. От работы в школах отстранены 117 человек – 0,7% от общего количества сотрудников образовательных учреждений. Напомним, ранее ЮНИСЕФ и ВОЗ призвали органы местных властей покидать школы открытыми, соблюдая все противоэпидемические меры. Отметим, глава правительства Украины Денис Шмигаль заявлял, что школы Украины должны вернуться в очный формат обучения.