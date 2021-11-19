Цены на свинину в Украине взлетели. С начала 2021 года ее производители повысили цену на свою продукцию на 9%.
По данным Госстата, подорожала также и говядина. Рост ее цены составил 14%.
Выросли с начала года цены и на другие продукты:
колбасы полукопченые – + 9,3%;
молоко – +6,4%;
масло сливочное – +5,8%.
Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.
Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.
Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.