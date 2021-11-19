Цены на свинину в Украине взлетели. С начала 2021 года ее производители повысили цену на свою продукцию на 9%.

По данным Госстата, подорожала также и говядина. Рост ее цены составил 14%.

Выросли с начала года цены и на другие продукты:

колбасы полукопченые – + 9,3%;

молоко – +6,4%;

масло сливочное – +5,8%.

Яйца в Украине продолжат дорожать. По оценкам экспертов, уже в скором времени они будут стоить 40 гривен за десяток. Причин для этого несколько: сократилось производство куриных яиц, повысились цены на энергоносители.

Ранее сообщалось, что ценники на кофе взлетят. Причина — серьезные проблема у стран, которые считаются основными поставщиками зерен: Бразилии, Колумбии и Вьетнаме. Прогнозы экспертов говорят, что цены на кофейное зерно в течение этого года может увеличится на 20-55%.

Из-за удорожания энергоносителей литр рафинированного масла в магазине может подорожать до 100 гривен и выше.