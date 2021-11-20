Сегодня, 20 ноября, в английской Премьер-лиге состоялось лондонское дерби – "Лестер" дома принимал "Челси". "Лысам" не удалось навязать борьбу лидерам АПЛ – победа "аристократов" 3:0. Детальнее о матче — в материале РБК-Украина. "Челси" к этому матчу подходило в статусе лидера АПЛ, в то время как "Лестер" находился в середине турнирной таблицы. И уже на первых минутах "аристократы" показали, что не зря возглавляют турнирную таблицу. Жоржиньо быстро разыграл штрафной в центре поля, забросив мяч на Чилвелла, который сильно пробил в перекладину. Но долго ждать гола все же не пришлось. Уже на 14-й минуте Чилвелл подал с углового на Рюдигера, умудрившегося парашютом пробить в дальний угол-1:0. А еще через 14 минут Канте удвоил преимущество "аристократов". Экс-игрок "лысов" получил мяч в центре поля, протащил в штрафную и с линии из-под защитника пробил точно в угол — 2:0. Во втором тайме еще раз мяч побывал в сетке ворот Шмейхеля. На 71-й минуте гол организовали вышедшие на замену Зиеш и Пулишич. Первый ворвался в штрафную и отпасовал на американца, с нескольких метров переправившего мяч мимо кипера "Лестера" — 3:0. После этого мяч еще трижды побывал в воротах "лысов", но все эти голы были отменены из-за офсайдов. Победа позволила "Челси" обеспечить себе единоличное лидерство в АПЛ и после 12 тура. Сейчас у "аристократов" 29 баллов. У "Ман Сити" и "Вест Хэма" по 23, но они еще свои матчи тура не играли. Отметим, сегодня также состоится центральный поединок тура в Англии – "Ливерпуль" сыграет с "Арсеналом". Начало матча в 19.30.