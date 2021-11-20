В субботу в Киеве состоится бой, в котором украинский боксер Артем Далакян будет защищать чемпионский пояс по версии WBA в суперлегком весе. Также в эти выходные состоится несколько топовых футбольных матчей в европейских чемпионатах, а клубы украинских сборников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко встретятся друг с другом в рамках тура Серии А. Детальнее о главных спортивных событиях — в материале РБК-Украина. 20 ноября Футбол . Украинская Премьер-лига. Львов-Заря 14:00 (Футбол 2) Футбол . Английская Премьер-лига. Лестер-Челси 14:25 (Setanta) Футбол . Итальянская Серия А. Аталанта — Специя 15:55 (MEGOGO Футбол 1) Футбол . Английская Премьер-лига. Уотфорд-Манчестер Юнайтед 16:55 (Setanta) Футбол . Украинская Премьер-лига. Шахтер-Движение 17:00 (Футбол 2) Футбол . Французская Лига 1. ПСЖ-Нант 17:55 (MEGOGO Футбол 3) Футбол . Итальянская Серия А. Лацио-Ювентус 18:55 (MEGOGO Футбол 1) Бокс . Артём Далакян (УКРАИНА) — Луис Консепсьон (Панама). Защита чемпионского пояса WBA для Далакяна (Самый легкий вес) 19:00 (MEGOGO Гонг) Футбол . Английская Премьер-лига. Ливерпуль-Арсенал 19:25 (Setanta) Футбол . Украинская Премьер-лига. Днепр-1-Александрия 19:30 (УНИАН) Футбол . Испанская Ла-Лига. Атлетико — Осасуна 21:55 (Megogo Футбол 2) Футбол . Итальянская Серия А. Фиорентина-Милан 21:40 (MEGOGO Футбол 2) Футбол . Испанская Ла-Лига. Барселона-Эспаньол 21:55 (MEGOGO Футбол 1) двадцать первое ноября Бокс . Теренс Кроуфорд (США) – Шон Портер (США). Защита чемпионского пояса WBO для Кроуфорда (Полусредний вес) 4:30 (MEGOGO Гонг) Футбол . Украинская Премьер-лига. Минай-Ингулец 14:00 (Футбол 1) Футбол . Английская Премьер-лига. Манчестер Сити-Эвертон 15:55 (Setanta) Футбол . Украинская Премьер-лига. Ворскла-Мариуполь 17:00 (Футбол 1) Футбол . Испанская Ла-Лига. Гранада-Реал 17:10 (MEGOGO Футбол 2) Теннис . Итоговый мужской турнир ATP Turin 2021. Финал 18:00 (Setanta) Футбол . Итальянская Серия А. Интер — Наполи 18:55 (MEGOGO Футбол 1) Футбол . Украинская Премьер-лига. Десна — Колос 19:30 (Футбол 1) Футбол . Итальянская Серия А. Дженоа-Рома 21:40 (MEGOGO Футбол 1)