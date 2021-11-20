В Украине за минувшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 18250 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (20050 положительных тестов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным министерства, за сутки госпитализировали 3594 человек; летальных исходов – 664, поправились – 21 979 человек. За последние сутки в Украине проведено 99130 тестов. Как отмечается в сообщении, 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получили ни одной дозы прививки. За все время пандемии в Украине: заболело – 3 322 308 человек; поправилось — 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895; проведено ПЦР-тестирование — 15 511 371. Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.