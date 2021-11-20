Александр Турчинов высказался о расследовании российской оккупации Крыма и выявлении граждан Украины, чьи действия способствовали этому захвату. Экс-нардеп и спикер, бывший и. президента и секретарь СНБО (2014-2019) также назвал виновных в сдаче украинского полуострова. Об этом Турчинов рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он выразил несогласие с тезисом о якобы отсутствии адекватных результатов расследования по сдаче Крыма захватчикам. "Так как когда мы говорим о сдаче Крыма — то да, действительно, сдача была. И сдавали те, кто разрушал оборону нашей страны, кто уничтожал Вооруженные Силы, уничтожал нашу армию", — рассказал Турчинов. Экс-чиновник добавил, что виновны в сдаче Крыма также подписавшие харьковские соглашения, продлив существование военной базы РФ на территории украинского Крыма. "Более того, сняли какие-либо ограничения для опрокидывания российских войск, что в конечном счете и стало основой для оккупации", — отметил Турчинов. Кроме того, добавил он, безусловно сдали позиции в начале активной фазы 20 февраля 2014 года по захвату Россией Крыма военно-политическое руководство Украины во главе с Виктором Януковичем и руководителями всего силового блока, включая сбежавшего в РФ министра обороны, "фактически открыв страну для агрессии". "И расследование происходило. Вы знаете, за измену обвинения и даже срок получил Янукович. И другие военные руководители", — напомнил политик. Турчинов также прокомментировал вопрос "педалирования" темы поиска новых виновных в том, что не удержали Крым, и отметил: "Вряд ли они могут, у меня ведь есть много аргументов для этой власти". "И когда мы говорим об освобождении Крыма – оккупация же не завершена, Крым не уволен. Ну, давайте говорить объективно: В начале 2014 года у нас не было боеспособных вооруженных сил. 70% находившихся на полуострове подразделений перешли на сторону оккупанта. И в то же время количество военнослужащих и техники Российской Федерации, которое они нагнали, было даже больше, чем сейчас… И когда власть такая героическая… Армия в отличие от 2014 года есть, вертикаль полностью есть, войск там не больше, чем в 14-м… Пожалуйста, продемонстрируйте вариант, как легко увольнять Крым. Пожалуйста, мы поддержим вас. Поэтому это, извините, пустая болтовня", — подчеркнул Турчинов. В новом выпуске ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии – Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие – обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли у власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы. Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве. А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть". Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и снизить смертность в результате ДТП. И смотрите мнение украинцев относительно того, станет 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.