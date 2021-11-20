В Киеве поймали мужчину, подозреваемого в приставании к детям. В соцсетях призывают узнать его и обратиться к стражам порядка, если вы что-то знаете о случаях, к которым он может быть причастен. Об этом сообщает один из столичных Telegram-каналов. Говорится, что участковые Днепровского района Киева задержали мужчину, которого уже успели окрестить "березняковским педофилом". Его зовут Павел Сопрыкин, и мужчину подозревают в притязаниях к детям. "Если он придирался к вашим детям – не поленитесь подъехать в Днепровское управление полиции по адресу ул. Красноткацкая, 2, и написать заявление. Если все будут продолжать молчать – его вынуждены буду отпустить", — говорится в сообщении.

Фото: мужчина, подозреваемый в приставании к детям (t.me/RusBerNews) Что известно о подозреваемом Как сообщают очевидцы, 18 ноября около 15:00 на стадионе 195 школы этот мужчина подходил к группе из четырех мальчиков 9-10 лет, и просил "посторожить его пока он сходит в туалет". Когда ребята отказались, он предлагал им за деньги показать свои половые органы.

Фото: Павла Сопрыкина подозревают в приставании к детям (t.me/RusBerNews) Один из мальчиков сделал фото мужчины. Когда на стадион пришли ребята постарше, он ушел, найти его получилось не сразу. Сообщается также, что Сопрыкин живет на чердаках по Миколайчуку, 19/2. "Это уже не первый случай. Ранее, около месяца назад, мужчина с похожим описанием подходил к моему крестнику и его другу и предлагал то же самое. Страшно пускать детей гулять во двор", — говорится в публикации. Ранее мы писали, что в детской поликлинике Киева ребенка набросился педофил.