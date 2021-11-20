Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину Pfizer для детей, чтобы защитить их от коронавируса. Прививки этой вакциной будут делать детям от 5 до 11 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News. Дозы вакцины для детей будут составлять только треть того количества, которое применяют для вакцинации подростков и взрослых. Отмечается, что вакцина на 90,7% эффективна в предотвращении COVID-19 у детей и не вызывает серьезных побочных эффектов. "После тщательного и независимого научного анализа доказательств Департамент определил, что преимущества этой вакцины для детей от 5 до 11 лет превышают риски", — говорится в заявлении Министерства здравоохранения Канады. Напомним, что вакцинацию детей с 5 лет вакциной Pfizer разрешили и в США. Там после долгих обсуждений было принято окончательное решение. Также сообщалось, что в США разрешили бустерные уколы для всех взрослых.