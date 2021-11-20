Александр Лукашенко собирался отдать Украине задержанных в Беларуси российских наемников из ВЧК "Вагнер" сразу после их поймания под Минском в июле прошлого года, но поменял решение после "слива" информации о боевиках от кого-то с украинской стороны, рассказал журналист Дмитрий Гордон. Об этом говорилось в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Гордон напомнил, что в то же время он находился в Беларуси и брал у Лукашенко интервью. Он был убежден, что "вагнеровцев" прислала Россия для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. "Лукашенко "на голубом глазу" говорил… и я уверен, что он так и думал: мы отдадим Украине этих "вагнеровцев". Он был уверен тогда, что "вагнеровцев" ему Россия сослала для дестабилизации ситуации перед выборами. Он абсолютно был в этом уверен", — обратил внимание журналист. Но потом все изменилось, и Минск решил отдать РФ 32 боевиков ПИК "Вагнера", воевавших на Донбассе и совершавших военные преступления, которых украинские спецслужбы в рамках масштабной спецоперации собирались заманить в Киев и арестовать по приземлению самолета. "Но кто-то из наших суетился, кто-то ему рассказал, что к чему. Приехал спецборт ФСБ России и забрал этих ребят себе", — рассказал Гордон. В новом выпуске ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии – Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие – обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли у власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы. Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве. А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть". Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и снизить смертность в результате ДТП. И смотрите мнение украинцев относительно того, станет 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.