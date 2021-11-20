День Михайла мы будем отмечать 21 ноября 2021 года. В православном календаре этот праздник называется Собор Архистратига Божьего Михаила и других Небесных Сил бесплотных – он посвящен самому главному ангелу, приближенному к Господу. Михаил – воин, покровитель людей, борющийся со злыми силами, поэтому его можно просить о защите себя, своего дома, семьи. Как правильно молиться Архистратигу Михаилу, и что у него нужно просить – читайте ниже в материале Styler . Когда и как прочесть молитву В праздник можно сходить в храм, помолиться у иконы Архистратига Михаила, поставить свечу. Обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в полночь. На иконах Архистратиг Михаил всегда с длинным и острым мечом – с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, соблазна, искореняет лживость и другие пороки. У Михаила можно попросить защиты от: лукавого, злых людей, сглаза и другого магического воздействия, соблазна, внезапных нападений и ограблений, трагических событий. Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая просьбу ангела, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя). Прочтите текст молитвы В защиту от врагов: Господи Боже Великий Царь, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела твоего Михаила в помощь рабу твоему (имя) отведи меня от врагов моих видимых и невидимых. О, Господень Михаил Архангел! бесов истребителю: запрети всем врагам, борющимся со мною, сотвори их, как овцы и сокруши их, как прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангел Михаил! В защиту от бед: О, Великий Михаил Архангел, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избавь меня от страха, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избавь меня, раба твоего (имя), великий Архангел Михаил, всегда, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь. Ранее мы писали обо всех праздниках, которые мы будем отмечать в декабре 2021 года, сколько будет выходных и рабочих дней.