За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая обстрелы из вооружения, запрещенного "Минском". В результате обстрелов погиб украинский воин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС. За минувшие сутки боевики 6 раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Боевики применяли минометы и артиллерию, обстреливая наших бойцов и населенные пункты. Марьинку кафиры обстреляли трижды, применяя артиллерию 122-го калибра и минометы 82-го и 120-го калибра. В сторону Лопаскино стреляли из минометов 82-го калибра. В районе Прицепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия. В районе Новомихайловки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вблизи Екатериновки наши войска трижды попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Около населенных пунктов Пески и Шумы противник применил станковые противотанковые гранатометы. А в направлении Авдеевки вел огонь из минометов 120 калибра. Наших бойцов в Попасной боевики обстреливали из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также в районе Новотошкивского российские наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы 12 калибра и гранатометы различных систем. В сторону Золотого-4 стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из артиллерии 152 калибра окрестностей населенного пункта Нижнее. "Потерь среди гражданского населения нет", — уточнили в ООС. Однако в результате обстрелов один украинский боец получил ранение, несовместимое с жизнью. "Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", — говорится в сообщении. Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минском. Им удалось вынудить противника прекратить обстрелы. Напомним, что на Донбассе погиб старший солдат Уберт Мрачковский из-за пулевого ранения. Ему было 33 года. В ООС выражают соболезнования и сокрушаются о потере воина.