Некоторые продукты худеющие буквально демонизируют, избегая их в рационе и ошибочно полагая, что они способны существенно испортить фигуру. Диетолог Татьяна Дик решила реабилитировать блюда, от которых якобы толстеют. Она составила в Instagram список продуктов, которые принято считать вредными для фигуры, но это не так. 1. Картофель ⠀Такой страшный и сомнительный углевод. Но почему? Ведь в нем очень много полезных веществ (калий, магний, клетчатка) и картофель является сложным углеводом. Да да. И от него вы не поправитесь.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com) Важный способ приготовления, для сохранения полезных веществ и сбережения калорийности. В 100 г картофеля всего 90 ккал, а в молодом и того меньше. Если вы отварите его или запечете со специями, то калорийность останется такой же. Но если вы будете жарить на масле или во фритюре, то это другой вопрос. ⠀ 2. Сливочное масло ⠀Да, продукт очень калорийный, с большим содержанием жира, но от него не толстеют. Выбирать нужно масло 82-83% жирности, именно такое масло содержит полезные жиры, а в "диетических" или "лайтах" версиях в основном заменители молочного жира.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Если в сливочном масле 750 ккал, то в любом растительном 900. Но, тем не менее, любители заправить салат "полезным" оливковым маслом не всегда учитывают количество и поливают от души. ⠀3. Рис ⠀Крупа, от которой падают в обморок те, кто худеет. Понятно, что бурый/дикий/красный и другие экзотические виды риса более полезны, чем белый, но на "толстение" это никак не влияет. Если выбирать белый пропаренный рис, то вам абсолютно ничего не угрожает, большая часть витаминов в нем сохранена, а калорийность риса, плюс-минус такая же, как и у другой крупы.

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com) Мы не толстеем и не худеем от каких-либо конкретных продуктов. Важна суточная норма белков, жиров, углеводов. И лишний вес возникает тогда, когда мы эти нормы преувеличиваем. Напомним, что ранее нутрициолог Наталья Власюк перечислила лучше безвредные добавки для укрепления иммунитета.