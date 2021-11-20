В декабре 2021 года нас ждет очень много важных церковных праздников, главным из них конечно же станет Рождество Христово по юлианскому календарю, которое мы отметим 25 числа. Также весь декабрь продлится суровый Рождественский пост, начало которого – 28 ноября. Какие важные и интересные даты нас ждут – читайте ниже в материале Styler . Важнейшие церковные праздники в декабре 2021 года 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы 7 декабря — Великомученицы Екатерины 10 декабря — празднование иконы Божией Матери, именуемой 13 Декабря — Апостола Андрея Первозванного 17 декабря — Великомученицы день Николая Чудотворца 22 декабря – зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы 25 декабря – Рождество Христово по юлианскому календарю В декабре нас ждут дополнительные выходные Поскольку Рождество по юлианскому календарю является государственным праздником, то с 25 по 27 декабря нас ждут три выходных подряд. Ведь 25 число выпадает на субботу, и соответственно, понедельник также будет нерабочим днем. Весь декабрь продлится пост Рождественский пост начнется с 28 ноября 2021 года и продлится до Сочельника, 6 января 2022 года. Всего нас ждет сорок дней, в которые нужно соблюдать постную диету, отказавшись от мясного, яиц, молочного. Раньше мы писали, что кроме ограничений в питании нельзя делать во время Рождественского поста.