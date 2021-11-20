Леся Никитюк отправилась отдохнуть в Италию, в живописный регион Тоскана. Во Флоренции ее встретила подруга и по совместительству местный гид и показала украинской ведущей лучшие места города. После чего Леди Ле занялась тем, о чем давно мечтала – устроила "охоту" на трюфеле. Эффектными фото своего происшествия знаменитость поделилась в Instagram. На поиски редкого деликатесного гриба ведущая отправилась в том же наряде, что и гуляла по городу. Так, Леся выбрала черные лосины и облегающую водолазку, которые дополнила клетчатым красно-черным пальто, лакированными черными ботинками и оригинальной шляпой-панамой в черно-зеленую клетку. Никитюк позировала вместе со специально обученной собакой, которая помогла ей искать трюфели. А на следующем фото похвасталась достаточно большим найденным грибом, а также показала их проводника-егеря. "Друзья привет!!! Наконец-то я прилетела на знаменитую "Охоту на белый трюфель". Это была моя мечта!!! Я как настоящая леди с маникюром, ковырялась в Тосканской земле вместе с псами и посмотрите, что мы нарили…" — написала счастливая теледива. В старости звезда отметила, что 1 килограмм белого трюфеля стоит 4000 евро и пошутила, что отправилась в Тоскану "на заработки".

Леся Никитюк показала яркие фото с охоты на трюфели в Италии (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Пользователи сети порадовались за Лесю и оценили ее успехи в комментариях. Очень красиво Главное, что отлично провели время, а маникюр то дело поправимое На третьем фото заметно как Леся крепко обнимала собачку, испуганную Какой взгляд у пса Рафик бы тоже не отказался от таких сокровищ! "Охотница за трюфелями" шикарна Леся как всегда, огонь Классная "охота", а с такой милой собачкой, уверена, что она стала вообще идеальной. Прекрасно, когда мечта исполняется Какая славная собачка Леся красавица! Классная шляпа Ранее Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате – ведущую сравнили с девушкой Бонда.