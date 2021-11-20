Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что с европейскими партнерами идут переговоры о возможности продлить контракт на транзит газа на 15 лет. Он также отметил, что украинская ГТС готова вдвое увеличить объемы прокачки в Европу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дениса Шмыгаля "Радио Свобода". "Контракт (по транзиту газа — ред.) сегодня существующий мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит его продление. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий", — сказал Шмигаль. . По его словам, на переговорах Украина предложила увеличить сверх условий контракта транзит до 55 млн кубометров. "Вот этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы транзитировать вдвое больше, система к этому готова", — добавил премьер-министр. Напомним, ранее Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса. Отметим, российский "Газпром" не собирается увеличивать поставки газа в Европу.