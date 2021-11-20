Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за перемещения большого количества русских войск. Однако признаков наступления пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Перемещения значительных Вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существуют. Это подтверждают и иностранные партнеры и все спецслужбы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", — сказал В интервью "Радио Свобода" Шмигаль. Премьер заверил, что украинские Вооруженные силы и разведка следят за ситуацией на каждый день передают информацию руководству страны. "Мы каждый день получаем информацию. Мы также в координации с нашими зарубежными партнерами", — уточнил глава правительства. Шмигаль напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на востоке страны и часть ее территории – Крым – оккупирована Россией. "Все эти угрозы реализовались в Украине, но по поводу активизации или не активизации военных действий, это уже вопрос наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем", — заверил премьер-министр. Напомним, ранее американская разведка предупредила союзников об угрозе военного вторжения России в Украину. Отметим, что глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес внес поправку, которая вызовет каскад санкций в случае российского вторжения в Украину.