В Украине решили ликвидировать из структуры Главного управления разведки Минобороны подразделение, занимающееся российскими шпионами и агентами, в то время как восьмой год идет военная агрессия РФ против нашей страны, заявила журналистка и телеведущая Янина Соколова. Об этом она высказалась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". "Есть прецедент вообще ликвидации подразделения в разведке, которое занималось россиянами – то есть подразделение, которое занималось россиянами в украинской разведке. В стране, в которой идет война", – возмущается Соколова. Она также отметила, что знает фамилии чиновников, которые дали соответствующее распоряжение. Впрочем, называть их журналистка в эфире ток-шоу не стала, поскольку ожидает официальную информацию и объяснения представителей власти. "Кто давал такие указания я знаю. Но я бы хотела получить официальную информацию и объяснения от президента, почему в воюющей с россиянами стране ликвидируют такие подразделения", — заявила Соколова. Журналистка убеждена, что в настоящее время в Украине наблюдается "нашествие подковерного российского процесса". Также она связывает ситуацию с провалом украинской спецоперации по задержанию боевиков из ППК "Вагнер" и отсутствием результатов по расследованию причин и обстоятельств такого срыва. Соколова отметила, что после публикации в соцсети документов по "Вагнергейту" она "стала не изменником, а человеком, которому хотят заломить руки и посадить в тюрьму СБУ". Кроме того, она настаивает на создании новой Временной следственной комиссии по делу о срыве спецоперации и выявлении предполагаемого предателя. В новом выпуске ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии – Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие – обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли у власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы. Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве. А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть". Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и снизить смертность в результате ДТП. И смотрите мнение украинцев относительно того, станет 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.