Несколько тысяч человек вышли на улицы Австралии в субботу, 20 ноября, протестуя против требований вакцинации COVID-19. В это же время меньшее количество людей собралось, чтобы поддержать меры, которые сделали страну одной из самых вакцинированных в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. По состоянию на 19 ноября около 85% австралийцев в возрасте 16 лет и старше были полностью вакцинированы от коронавируса. Хотя вакцинация по всей стране добровольна, государства и территории ввели обязательную вакцинацию для многих профессий и запретили непривитым участвовать в различных мероприятиях, а также посещать рестораны и концерты. Скандируя "Свобода, свобода" и неся таблички "Конец сегрегации сейчас", несколько тысяч протестующих против вакцинации прошли маршем по центру Мельбурна, второго по численности населения города Австралии, наиболее пострадавшего от пандемии. Протестующие собрались также в Сиднее, Брисбене и других городах. Баннер в Сиднее свидетельствовал: "моя жизнь – это не подарок правительству, это дар от Бога". Митинги против вакцинации продолжаются в Австралии в течение нескольких недель, иногда становясь насильственными и привлекая группы обычных граждан, а также ультраправых и приверженцев теории заговора. Однако движение против вакцинации остается небольшим, и опросы общественного мнения показывают поддержку мер правительства. В Мельбурне прошел контр-митинг с участием нескольких сотен человек, организованный группой "кампания против расизма и фашизма" под лозунгом "Не стесняйся, получай укол". Руководитель турнира Australia Open, первого в году теннисного турнира Большого шлема и одного из самых больших спортивных событий Австралии, заявил в субботу, что все игроки должны будут пройти вакцинацию, чтобы участвовать в соревнованиях в январе в Мельбурне. В субботу было зарегистрировано 1166 новых случаев заражения COVID – 19 в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн. Еще пять человек скончались. В наиболее густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, где почти 92% людей полностью вакцинированы, зарегистрировано 182 новых случая. Несмотря на вспышки "Дельты", приведшие к месяцам изоляции в Сиднее и Мельбурне, в Австралии было всего около 760 подтвержденных случаев заболевания и 7,5 случаев смерти на 100 000 человек, по данным намного ниже Всемирной организации здравоохранения. чем во многих других развитых странах. К примеру, в Соединенном Королевстве зарегистрировано более 14 000 подтвержденных случаев заболевания и 211 случаев смерти на 100 000 человек. Соседняя Новая Зеландия, сообщила о 172 новых случаях. По состоянию на пятницу 83% населения тихоокеанской страны были полностью вакцинированы.