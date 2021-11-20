Украина договорилась с США о поставках угля из-за перекрытых Россией поставок. На следующей неделе придет первый корабль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "Радио Свобода". "Угольные компании США готовы поставлять этот уголь. Наша делегация договорилась об этом", — сказал Шмигаль. По его словам, первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе. Он доставит топливо для "Центрэнерго". Премьер уточнил, что в правительстве прошло совещание по оплате и закупке следующих партий угля на декабрь, январь и февраль, и деньги для этого есть. "Есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, но морским транспортом есть информация, что первый корабль отправят в ближайшие дни", — добавил глава правительства. Напомним, Россия с 1 ноября приостановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на этот вид топлива внутри страны. Больше об этом вы можете прочесть в материале "В Украине недостаток угля. Есть риск срыва отопительного сезона".