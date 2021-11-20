В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра, 21 ноября. Сильный ветер ожидается в западных и северных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. В воскресенье, 21 ноября, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый. Штормовое предупреждение объявлено в таких регионах: в Киеве и области Ровенский; Волынский; Львовский; Хмельницкий; Тернопольский; Ивано-Франковской; Черновицкий; Сумской; Харьковский; Днепропетровский; Черкасский; Запорожский; Полтавский; Луганская.