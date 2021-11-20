Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине в следующем году. В правительстве премьер-министра Бориса Джонсона проходят активные обсуждения этого вопроса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что пять консервативных политиков написали Джонсону письмо, в котором призвали его запретить какое-либо официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх в феврале.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс также высказалась за бойкот зимней Олимпиады в Пекине.

Согласно одному из предложенных вариантов, британские министры не примут участие в играх, хотя посол Великобритании в Китае будет присутствовать на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Это подтвердил президент США Джо Байден.