Полезные продукты могут принести в разы больше пользы, если их правильно совмещать. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Хуснутдинова, специализирующаяся на вопросах аллергии, артрита, кожных проблемах, детском питании, antiage, повышении эффективности работы мозга.⠀

Авокадо (фото: pexels.com) Глубокое знание свойств и качеств продуктов позволяет создавать множество различных удачных сочетаний, которые очень полезны для здоровья. Как правильно сочетать продукты Масло и морковь: Витамин Е для лучшего усвоения бета-каротина. Куркума с маслом и перцем – для активации куркумина. Витамин С из клубники помогает лучше усваиваться железу из шпината. По этим же соображениям добавляем лимонный сок в зеленые салаты. Брокколи и мясо – тоже удачный дуэт. Костный бульон и квашеная капуста: витамин С нужен для усвоения коллагена. Здесь же желейные конфеты: клубника/черная смородина/облепиха+желатин. Авокадо помогает усваиваться антиоксиданту ликопину из помидоров. Кунжут/мак и печень или жир трески – витамин Д из жира помогает усваиваться кальцию из семян. Также важен витамин К из летнего масла дхи коров свободного выгула, чтобы кальций удалился в правильные места. Куркума помогает переваривать белки из молочных продуктов.

Творог (фото: pexels.com) Хлеб на закваске смешивается с зеленью и салатами: витамин В6 помогает усваиваться магнию. Добавляйте в зеленые полосы пивные дрожжи или пчелиную пыльцу (1/2 ч.л.). Селен из бразильских орехов помогает усваиваться йоду из водорослей. Катехины из зеленого чая придадут максимум пользы, если в чай добавить лимон. Свежее сыродавленное льняное масло и домашнее произведение помогают друг другу лучше усвоиться. Раньше нутрициолог назвала простой натуральный продукт от кашля, поможет, когда лекарство не помогает.