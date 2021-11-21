Австрия с завтрашнего дня, 22 ноября, закроется для туристов из-за введения в стране общенационального локдауна. Это касается и путешественников из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Австрии. "Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", — пояснили в посольстве. Пересечь границу смогут украинцы, направляющиеся в Австрию по уважительным причинам, а именно: посещение родственников; лечение; семейные обстоятельства; служебные поездки; свадьба; похороны и т.д. Вакцинированные граждане с 22 ноября смогут попасть в Австрию без предварительной регистрации и обязательного карантина. Для этого требуется сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, однако вторая доза должна быть сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификаты в "Действии" признаются. Регистрация и карантин также не требуются владельцам сертификата об излечении от COVID-19. Сертификат должен быть оформлен на английском или немецком языке. Другим украинцам придется проходить обязательный 10-дневный карантин, иметь при себе негативный тест на коронавирус, а также зарегистрировать свое путешествие на сайте — entry.ptc.gv.at. Напомним, Австрия стала первой страной Европы, введшей обязательную вакцинацию от коронавируса.