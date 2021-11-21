С начала 21 ноября пророссийские боевики дважды нарушали режим прекращения огня в Донбассе. Оккупанты по разному вооружению вели огонь в направлении Попасной и Екатериновки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил. Возле Попасной противник обстреливал позиции украинских военных из минометов 82 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Следует отметить, что минометы запрещены минскими соглашениями. В направлении Екатериновки пророссийские боевики стреляли из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Бойцы из состава Объединенных сил отвечали на обстрелы со стороны кафиров, не применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали. "Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в штабе. Напомним, вчера пророссийские боевики стреляли в направлении Песков на Донбассе.