В мифы о вреде вакцинации от коронавируса продолжает верить многие украинцы. Одним из популярных утверждений антивакцинаторов является то, что прививка от COVID может повлиять на ДНК матери и ребенка, или же на репродуктивную функцию женщины. Но врачи говорят — это лишь выдумки, в которые не стоит верить, а вот что следует делать, так это вакцинироваться, сообщает "Общественное". Так, по словам врача перинатального центра Владислава Горошевского, такие утверждения ошибочны. Он научно обосновал, почему это так. По словам медика, прививка – это введение инактивированных частиц вируса, или модифицированной РНК, которая просто вызывает в организме иммунный ответ. То есть в ДНК она точно проникнуть не может, не говоря уже о влиянии на репродуктивную функцию. "То есть формируются антитела, организм готов. Антитела будут выработаны и не тратится время на борьбу с этим микробом", — добавил Владислав Горошевский. Смотрите в нашем видео подборку самых дурацких мифов о вакцинации. Отметим, что в Украине уже разрешено вакцинировать детей от коронавируса. В Минздраве утвердили препарат Pfizer/BioNTech для возрастной категории от 12 до 17 лет. Прививки смогут получить те дети, которые получили все необходимые препараты согласно утвержденному календарю прививок, но есть противопоказания. В Украине уже полностью вакцинировано, то есть получили две дозы 9 661 304 человек по состоянию на 20 ноября.