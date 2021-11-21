В Одессе доставщик суши нокаутировал мужчину с инвалидностью за то, что тот передвинул его скутер с места для инвалидов, которое он занял в ЖМ Радужный. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO". Инцидент произошел вечером в темное время суток. На видео видно, как мужчина подходит к другому оппоненту и бьет его так, что он падает после одного удара. При этом прохожие никак не реагировали на избиение мужчины с инвалидностью. Видео инцидента можно просмотреть по этой ссылке. Пользователи сети в комментариях опубликовали реакцию супруги потерпевшего. По словам женщины, в мае этого года мужчина, инвалид 1 группы, перенес сложную операцию, и ему выделили место на парковке. "В пятницу 19:11 человек в очередной раз передвигал скутер, чтобы поставить машину. После чего на него напал человек, скорее всего владелец доставки или его работник, одним ударом сбил инвалида с ног и добивал лежащего на земле", — рассказала женщина. Напомним, в Харькове мужчина избил женщину в трамвае на глазах у пассажиров. Конфликт произошел из-за того, что женщина не захотела показывать водительские права. Мы также писали о том, что во Львове мужчина разгромил больницу и избил пациентов, среди которых большинство – это немощные женщины.