31-летняя Юлия из Киева несколько назад переквалифицировалась из бодибилдерши в танцовщицу, выбрав один из самых горячих танцев современности – тверк. Хвастаться своими достижениями девушка пришла на проект "Украина имеет талант", получив четыре заветных "Да". Юля по образованию юрист — она окончила Академию МВД, потому что так хотели родители. Но как часто бывает – по специальности она не проработала ни одного дня, ведь мечтала о творческой специальности. В 2015 году Юля решила всерьез прокачивать свое тело, занимаясь бодибилдингом. Но достигнув высоких результатов после одного из соревнований поняла, что увлечение "убивает" ее женственность. Именно поэтому в 2018 году девушка решила заняться тверком, о чем ни дня не жалела.

Скриншот: Юлия Каверина (Украина имеет талант 2021) Этот спорт требует немало усилий, усердных тренировок на развитие отдельных групп мышц. Так как трясти ягодицами по сути может каждый, но чтобы трясти правильно и красиво – нужно много работать. Хобби позволило Юле показать свои таланты на всю страну, а как она это делает, смотрите на видео ниже. В шоу "Украина имеет талант" в этом году участники показывают свои уникальные способности перед судьями Сергеем Притулой, Ксенией Мишиной и Евгением Котом. А в последнем, пятом выпуске, к ним присоединился олимпийский чемпион Жан Беленюк. В 2021 году проект вернулся после четырехлетнего перерыва. Шоу можно посмотреть каждый вечер на канале СТБ. Ранее мы писали, что 11-летняя украинская с редким диагнозом установила мировой рекорд, который никто не мог побить 70 лет.