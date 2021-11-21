Телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить выходные со своей семьей – любимыми мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной. Кроме того, она настоящая хозяйка и частенько делится с поклонниками вкусными рецептами и полезными советами. На своей странице в Instagram артистка поделилась очаровательным семейным кадром и показала, чем они занимались в субботний вечер. На снимке все семейство запечатлено на кухне у стола, на котором стоит большой аппетитный торт. Все одеты в простую домашнюю одежду, а Лилия не стала наносить макияж – она всегда ходит дома с чистым лицом. Родители и дети лучезарно улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Лилия Ребрик показала, как проводит выходные с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Ну и что, что поздний вечер… Но ведь все вместе! В восемь рук сделали! Что может быть лучше?! "Чай! Торт! Спать!" Почти как название фильма "Ешь, молись, люби", — написала Ребрик. Также ведущая попросила подписчиков посоветовать ей интересные фильмы и сериалы для просмотра осенними и зимними вечерами. Те не заставили себя просить дважды, а заодно оставили много приятных слов Лили и ее семьи. Увлекаюсь вашей семьей, вы очаровательны! Супер! В последнее время не смотрю ничего кинематографического. Нет времени. А вот жизнь поражает каждый день. Как приятно смотреть на Вашу счастливую семью! Вы – невероятные!!! Я обожаю вас! Ну, вот как теперь после такого аппетитного фото не пойти и не поставить чайник Какой красивый тортик вышил. Вкусного вам Такие хорошие позитивчики Вы "большая" умничка, что так много времени уделяете детям и семье Прекрасная и дружная семья! Вы просто супер приятная семья Крутая семейка Очень приятно видеть вашу счастливую семью! Напомним, ранее Лилия Ребрик показала на видео, в чем любит ходить дома.