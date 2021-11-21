Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что глава белорусского режима Александр Лукашенко продолжит создавать миграционный кризис на границе с Польшей. Для этого, по его мнению, Лукашенко может привлечь беженцев из Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на канцелярию премьера Польши. "Мы видим дополнительный риск привлечения мигрантов из Афганистана — мы об этом говорим заранее. Мы видим эти усилия со стороны Лукашенко привлечь мигрантов по этому направлению", — сказал Моравецкий во время рабочего визита в Ригу. Как известно, белорусский режим свозил в страну мигрантов из стран Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, после чего направлялся на границу с Польшей. Однако после того, как мигрантам не удалось прорвать границу, а Евросоюз пригрозил санкциями, Ирак организовал рейсы для возвращения своих граждан из Белоруссии. Люди начали массово бежать из Афганистана после того, как власть в стране захватили боевики радикального движения Талибан. Тогда ряд стран Запада, а также Украина приютили сотни беженцев на своей территории. Однако эвакуация людей из Афганистана приостановилась. Напомним, за прошедшие сутки мигранты почти 200 раз пытались прорвать границу между Беларусью и Польшей. Как писало РБК-Украина, Моравецкий призвал ЕС усилить ответ на миграционный шантаж со стороны Белоруссии.