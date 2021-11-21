Между Одессой и Измаилом начал курсирование поезд 7001/7002. Так называемый "Дунайский экспресс" будет курсировать между двумя городами ежедневно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю". "На маршруте, объединяющем города юга Украины, будет курсировать современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ГПКр-3", — заявили в компании. График курсирования поезда №7002/7001: отправление из Одессы в 19:50 и прибытие в Измаил в 00:32; отправление из Измаила в 01:29 и прибытие в Одессу в 06:11. "Дунайский экспресс" будет делать остановки станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух. Напомним, ранее УЗ открыла продажу билетов на поезда по новым маршрутам. Кроме того, "Укрзализныця" решила увеличить количество поездов в горнолыжные курорты.