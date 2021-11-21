Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность российскими войсками у границ Украины и на территории Беларуси. Он считает, что Россия может использовать их для прямой атаки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на канцелярию премьера Польши. "Растет присутствие российских войск вокруг Украины, в Белоруссии, вдоль российско-белорусской границы, а также в Калининградской области. Это присутствие является инструментом, который можно использовать для прямой атаки ", — сказал Моравецкий. Польский премьер добавил, что еще одним инструментом российской агрессии является энергетический кризис в Европе, созданный руками "Газпрома". Напомним, вокруг Украины сегодня сосредоточено более 90 тысяч российских солдат и тысяч военной техники, которые могут быть использованы для наступления на Украину. Разведка сегодня показала возможные сценарии. Как заявлял глава разведки Кирилл Буданов, российское вторжение может произойти уже в начале следующего года.