Для пятого эфира грандиозного шоу "Маска" звездный детектив Настя Каменских выбрала необычный образ. Певица оригинально скомбинировала спортивные и гламурные элементы гардероба. Свой яркий лук артистка показала на снимках в Instagram. Так, Каменская примерила ярко-зеленый атласный спортивный комбинезон с белыми лампасами. Под ним можно разглядеть черно-белый топ-бра, а сверху звезда дополнила аутфит белоснежным боа с перьями. Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает эффектный лук Насти.

Настя Каменских удивила необычным спортивным аутфитом с перьями (фото: instagram.com/kamenskux) "Продолжаем разгадывать наши Маски вместе", – подписала кадры певица. Поклонники начали обсуждать образ Каменских в комментариях – некоторые отметили, что в нем она похожа на Ани Лорак. Роскошная Шикарный образ! Мне кажется, Настя в ожидании пополнения Очень красиво Красавица Настя! Прекрасна Вы как всегда сногсшибательна На Лорак похожа Невероятно красивая Это что Адидас? Удивительный наряд Ани Лорак? Хорошенькая и молоденькая Diva Ранее Каменская с экстремальным декольте высказалась об интимном.