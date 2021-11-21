Рыба – чрезвычайно полезный продукт, о котором часто забывают в своем рационе украинцы. По статистике, 40% жителей нашей страны почти не употребляют богатую белком, омега-3 и омега-6 кислотами пищу. Однако диетологи в один голос утверждают – обязательно ешьте рыбные блюда, особенно когда на улице холодеет. Какую рыбу следует ввести в рацион в осеннее время, пишет Эatthis. Согласно выводам диетологов, самой полезной рыбой из недорогих сортов считается скумбрия . Эксперты говорят, что употребление продукта стимулирует в организме выработку серотонина, который еще называют "гормоном радости". Наличие такой рыбы в рационе может улучшить настроение, уберечь от депрессии в то время, когда солнца мало, дни короткие, а ночи морозные. Ученые добавляют, что скумбрия имеет наивысшее содержание омега-3 жирных кислот среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 г омега-3 жира в 100 граммах. "Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, могут помочь снизить хроническое воспаление и, в свою очередь, снизить риск серьезных заболеваний", — рассказывают ученые. Особенно полезна рыба для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистых заболеваний. Какая рыба считается вредной? Эксперты советуют отказаться от хранившейся ненадлежащим образом рыбы. К примеру, Евгений Комаровский предостерегает покупать свежую рыбу "с рук". Врач считает, что главное здесь безопасность — а такова рыба, которая была промышленно заморожена, то есть прошла процесс "глубокой заморозки". Конечно, не стоит злоупотреблять копченой и соленой рыбой – это вредно для почек и печени. Ранее Евгений Комаровский рассказал, какая рыба считается самой опасной. Также мы писали, что диетологи назвали самый полезный гриб, который заменит мясо, поможет сердцу и защитит от онкологии.