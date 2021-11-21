Генеральный директор и соучредитель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что подобную ревакцинацию необходимо проводить ежегодно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt. По его словам, сейчас справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно. "Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", — заявил он. Напомним, недавно глава BioNTech также заявил, что необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса сейчас нет. Однако, по его словам, новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году.