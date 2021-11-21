Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Однако атаке РФ предшествуют серии психологических операций, которые сейчас производятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и спровоцировать протесты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилла Буданова в интервью изданию Military Times. Нападение с танками и артиллерией По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки , за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь. "Атака, которую готовит Россия, будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в начавшемся в 2014 году конфликте, в результате которого было убито около 14 000 украинцев", — отметил Буданов. Он подчеркнул, что масштабные российские военные учения "Запад-21", проведенные ранее в этом году, доказали, например, что РФ может одновременно опрокинуть до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций. Как подчеркнул глава ГУР, Россия наращивает численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, размещая, в частности, системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия в других местах вблизи границы. Он отметил, что даже суровые погодные условия в январе-феврале никак не отрадуют РФ от нападения. "Для нас и россиян это не проблема", – сказал Буданов. Дестабилизация ситуации и протесты Как пояснил руководитель разведки, любая российская атака будет осуществлена после серии психологических операций , которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. "Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", — заявил Буданов. По его словам, эти усилия включают протесты против вакцинации COVID, которые, по словам Буданова, были организованы Россией, пытающейся разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением. Кроме того, Буданов сказал, что РФ пытается поднять антиправительственные настроения в Украине посредством ситуации с "вагнеровцами". "Они (россияне — ред) хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, подтверждающих антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", — резюмировал Буданов. Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит во вторжение России, о котором предупреждают западные страны. По его мнению, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Вашингтоне внимательно следят за передвижением русских войск у границ.