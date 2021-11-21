В Украине много красивых мест для поездок и экскурсий. Многие из них имеют легенды и разные истории о своем происхождении. Однако в нашей стране есть самые настоящие мистические места, где можно почувствовать присутствие других сил или даже встретить привидений. Где в Украине находятся самые мистические места – читайте ниже в материале Styler. Антониевы пещеры в Чернигове Это место считалось святым еще в дохристианские времена. По легендам здесь поклонялись Перуну. Вокруг пещер растет Священная Дубовая Роща. А в самих пещерах обитали монахи, которые их использовали для молитв и уединения. Татары во время набега напали на эти пещеры и гнались за монахами по подземным коридорам, но они словно растворились в воздухе. Пещеры находятся на территории Ильинской церкви.

Фото: Антониевые пещеры Гранитный Каньон в Богуславе Здесь просто невероятной красоты пейзажи, а сам Каньон состоит из гранита красного цвета. Согласно легендам, этот гранит помогает усилить интуицию и спасает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В окрестностях находится более 200 курганов и по рассказам гидов, туристы не раз там видели привидений. Буша в Винницкой области Более 7 тысяч лет назад это место считалось святилищем. В скальном храме есть удивительный барельеф, на котором изображены дерево, олень и человеческая фигура. Аналогов этого барельефа нет ни в одной стране мира и учёные дерутся в попытке разгадать эту головоломку по сей день. В этом месте очень сильная энергетика и иногда люди начинают после визита сюда понимать многое. Чертовые скалы во Львове. О происхождении Чертовых скал существует множество легенд. Это группа скал, холм и памятник природы местного значения. Вокруг – просто невероятной красоты природа. Еще в 1973 году экспедиция археологов и ученых обнаружила в этом месте фрагменты посуды скифского периода, а также кости мамонта, северного оленя и первобытного коня. Есть гипотеза о том, что в этом месте более 27 тысяч лет назад находился охотничий лагерь (в позднем палеолите). Само место очень мистическое – во время прогулок по лесу вокруг скал можно услышать голоса, пение неизвестных птиц и некоторые слышали даже звуки каких-то музыкальных инструментов. А на трассе перед въездом в главные ворота Чертовых скал водители в время видят молодую девушку в белом платье, которая выходит на дорогу и исчезает. По легенде, она предупреждает водителей о вероятной аварии. Таракановский форт в Ровенской области Это одно из самых древних оборонных сооружений в Украине. По оценкам учёных, его построили в конце XIX века. По легендам, в этом форте находились австрийские военные, погребенные под стенами постройки. По другим историям, в этом здании немцы проводили секретные опыты нового оружия. Местные говорят, что в этом форте водятся привидения и часто видят туристы. Также здесь есть ощущение присутствия потусторонних сил. Люди слышат фразы, голоса, Шепот – на нескольких языках. Бугайский треугольник в Сумской области Удивительное и мистическое место. Когда-то здесь был хутор-поселение, но люди покинули это место из-за непонятных аномалий. Время то ускорялось, то замедлялось, все механизмы и компасы ломались, а по ночам были слышны непонятные звуки и голоса. Люди ушли из этой местности и больше там никто не поселился, а звери пытаются обходить треугольник по десятой дороге. Жеваховая гора в Одессе Это место популярно среди одесситов, которые увлекаются разными магическими ритуалами и оккультизмом. Здесь проводятся мистические собрания, зачастую видящие НЛО и привидения. Местные жители говорят, что над этой горой не раз видели странные летающие объекты. Лядова в Винницкой области Древний скальный монастырь с невероятными видами и красотой пейзажей. Это место называют Украинским Афоном, поскольку в естественных пещерах с давних времен молились монахи и вся местность просто наполнена мощной энергетикой. Подгорецкий замок Замки в Украине практически все наделены страшными и мистическими историями, а соответственно, и определенной энергетикой. По легендам, в Подгорецком замке ревнивый аристократ живьем замуровал в стену свою молодую жену. С тех пор Белая дама бродит неприкаянная по коридорам замка. В советское время в этом замке был туберкулезный диспансер и больные частенько видели и слышали призрак молодой женщины. Озеро привидений в Хмельницкой области Озеро привидений Викнина находится в Хропотовой Хмельницкой области. Вода в этом озере никогда не замерзает, даже в сильные морозы. Здесь многие рыбы и местные рыбаки утверждают, что она не исчезает. Купаться в этом озере не рискуют даже самые смелые люди, поскольку оно, по легендам, является порталом в мир иной. Над водой часто видят привидений.

Фото: Озеро привидений в Хмельницкой области Напомним, ранее мы говорили о том, какие музеи в Украине обязательно нужно посетить.