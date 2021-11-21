Сегодня, 21 ноября, утром в юго-восточной части Грузии произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального центра сейсмического мониторинга. По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 07:48 по тбилисскому времени (05:48 по киевскому) в 51 километре от Тбилиси. Известно, что источник землетрясения находился в деревне Земо-Карабулахи Дманинского муниципалитета (регион Квемо Картли). Указано, что гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.