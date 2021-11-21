В Украине могут подорожать товары в магазинах и существует риск инфляции из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса, что в итоге ляжет на плечи потребителей продукции, то есть населения. Такой прогноз дал бывший министр по жилищно-коммунальному хозяйству, а ныне народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко. Об этом говорилось в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Политик отметил, что сейчас в украинской энергетике наблюдается кризисная ситуация, созданная "благодаря ручному управлению", и стала следствием внедрения правительством в 2019 году энергорынка. Здесь следует напомнить, что в Украине с 1 июля 2019-го после ее запуска бизнес платит цену, которая определяется на рынке. Как заявил Кучеренко, сейчас на энергорынке накопилось 75 миллиардов гривен долговых обязательств, и "все задолжали госкомпании в убытках". Один из гостей передачи бизнесмен, совладелец холдинга "Гидроэнергоинвест – Акванова" Игорь Тинный уточнил, что цены на электроэнергию в розницу для предприятий увеличились вдвое до 4,20 грн/кВт-час. Что отзовется удорожанием товаров для покупателей. "Это все впадает в цену нашей продукции. И цены растут – за это заплатит потребитель. То есть мы за это заплатим инфляцией", – сказал предприниматель. В свою очередь Кучеренко озвучил прогноз, что когда начнут курить газ на станциях, цена за киловатт в час (электроэнергию) при производстве "вырастет еще больше, к большому сожалению, и ляжет на стоимость товара". В новом выпуске ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" 19 ноября гости студии – Янина Соколова, Александр Турчинов, Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие – обсуждают долгожданное расследование Bellingcat. Также эксперты рассказывают, есть ли у власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова. Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы. Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод "Большевик" в Киеве. А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана и почему Путин скоро поймет, что "сюда не надо лезть". Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и снизить смертность в результате ДТП. И смотрите мнение украинцев относительно того, станет 1000 гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.