В Литве отреагировали на снижение уровня дипотношений с Китаем. Там отметили, что сожалеют о таком решении КНР, однако отметили, что имеют право расширять сотрудничество с Тайванем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы. "Министерство иностранных дел Литовской Республики сожалеет о решении Китайской Народной Республики не возвращать (в Вильнюс своего, — ред.) посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного", — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что Литва подтверждает свою приверженность политике "одного Китая". "Однако, в то же время, мы имеем право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и основывать недипломатические миссии для обеспечения практического развития таких отношений, как это делают многие другие страны. Прием тайваньского представительства в Литве основывается на экономических интересах", — добавляют в сообщении. Напомним, Китай официально снизил уровень дипломатического представительства с Литвой до уровня поверенного в делах. Такое решение Пекин принял в ответ на открытие на этой неделе тайваньского представительства в Вильнюсе. КНР пригрозила сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.